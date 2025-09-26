আল-আকসায় ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা নববর্ষ উদযাপন করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধিকৃত পূর্ব জেরুসালেমে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ চত্বরে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শতাধিক অবৈধ ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারী জোরপূর্বক প্রবেশ করে ইহুদি নববর্ষ উদযাপন করেছে বলে জানিয়েছেন এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা।
ইসলামিক ওয়াকফ কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, ইসরাইলি পুলিশের সুরক্ষায় বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল সকালে এবং আরেকটি দল দুপুরে নামাজের পর মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মসজিদের পূর্ব দিকে প্রার্থনা ও নৃত্যসহ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা। তারা মসজিদের পশ্চিম দিকের মরোক্কান গেট দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিল।
সোমবার থেকে ইহুদি নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে। আজ বুধবার পর্যন্ত তা চলবে। নববর্ষ উদযাপনের প্রথম দিনেই ৪০০ জনেরও বেশি অবৈধ বসতি স্থাপনকারী মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে বলে জানান ওই ওয়াকফ কর্মকর্তা।
আল-আকসা মসজিদ মুসলিমদের জন্য বিশ্বের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। এদিকে ইহুদিরা এই এলাকাটিকে টেম্পল মাউন্ট বলে দাবি করে। তাদের মতে, এই এলাকায় প্রাচীনকালে ইহুদিদের দুটি উপসনালয় ছিল।
২০০৩ সাল থেকে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ পুলিশের পাহারায় বসতি স্থাপনকারী দলগুলোকে আল-আকসা প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিরা এই অনুপ্রবেশকে পূর্ব জেরুসালেমকে ইহুদিকরণ এবং এর আরব ও ইসলামী পরিচয় মুছে ফেলার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখে।
