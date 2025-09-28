ইয়েমেন বন্দরে পাকিস্তানের জ্বালানি জাহাজে ইহুদিবাদী ইসরাইলের হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নকভি শনিবার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে হুথি বাহিনীর (আনসারুল্লাহ ইয়েমেন) নিয়ন্ত্রণাধীন রাস আল-আইস বন্দরে নোঙর করার সময় তরল গ্যাস বহনকারী একটি জাহাজ ইসরাইলি ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
তিনি আরও বলেন: এই জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ২৪ জন পাকিস্তানি নাগরিক, যার মধ্যে ক্যাপ্টেন, একজন নেপালি এবং ২ জন শ্রীলঙ্কার নাগরিক রয়েছেন, যারা সৌভাগ্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হন নি।
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন: ইসরাইলি ড্রোন হামলার পর, জাহাজের একটি তরল গ্যাস ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হয় এবং ক্রুরা আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।
তিনি আরও বলেন: "জাহাজ এবং এর ক্রুদের আজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইয়েমেনের জলসীমা ত্যাগ করা হয়েছে।" ইয়েমেনি বন্দরে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বহনকারী একটি জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিশ্চিত করে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও কয়েক ঘন্টা আগে একটি বিবৃতি জারি করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৪ জন পাকিস্তানি নাগরিকসহ এর সকল ক্রু নিরাপদে আছেন এবং এখন তারা ইয়েমেনি জলসীমা ত্যাগ করেছেন।
