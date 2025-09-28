শেখ নাইম কাসেম: আমরা ইসরায়েল এবং আমেরিকার সাথে একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে প্রবেশ করেছি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব: আমরা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে চাই, কিন্তু ইসরায়েলি শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই এক পরিখায় দাঁড়াতে হবে।
আমরা নিরস্ত্রীকরণ হতে দেব না এবং এর বাস্তবায়ন ঠেকাতে কারবালার মতো সংঘাতে লিপ্ত হব।
শেখ নাইম: নিরস্ত্রীকরণ মানে ক্ষমতাহীনতা এবং এটাই ইসরাইল চায় / লেবাননের সরকারকে পুনর্গঠন শুরু করতে হবে।
সাইয়্যেদ হাসান নাছরুল্লাহর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিজবুল্লাহর মহাসচিব: নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমাদের কারবালার মতো লড়াই চলছে কারণ আমরা একটি অস্তিত্বগত যুদ্ধে আছি।
সমস্যা হলো ইসরায়েল এবং এটি লেবাননকে স্থিতিশীল হতে দেয় না, লেবানন ১৭০১ সালের চুক্তি বাস্তবায়ন করেছিল কিন্তু ইসরায়েল তা করেনি। লেবানন সরকারের উচিত পার্শ্ব কাজ না করে পুনর্গঠন করা।
সরকারের উচিত জাতীয় স্বাধীনতাকে তার কর্মকাণ্ডের অগ্রভাগে রাখা এবং ইসরায়েলকে এক ইঞ্চিও দখল করতে না দেওয়া।
ইস্রায়েলের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লেবাননে এক ফ্রন্টে থাকতে হবে এবং লেবাননকে শক্তিশালী হতে হবে এবং প্রতিরোধই এর ভিত্তি।
