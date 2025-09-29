ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা: নেতানিয়াহুর অনুমোদিত একটি প্রতারণা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ফাঁকে আটজন আরব ও ইসলামী নেতা ও কর্মকর্তার সাথে ট্রাম্প যে বৈঠক করেছিল তা আসলে ২১-দফা পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য একটি আহ্বান ছিল যাতে একেবারেই নতুন কিছু ছিল না এবং ট্রাম্প যে সমস্ত বিষয় উত্থাপন করেছিল তা গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধ করার শিরোনামে মার্কিন সরকার কর্তৃক স্পনসর করা ২৩ মাসের আলোচনার সময় আলোচনা করা হয়েছিল কোনও ফলাফলে পৌঁছায়নি।
ট্রাম্পের পরিকল্পনা ইসরায়েলকে বাঁচানোর জন্য বারবার প্রতারণা
ট্রান্স-রিজিওনাল সংবাদপত্র রাই আল-ইয়ুমের প্রধান সম্পাদক আবদেল বারী আতওয়ান বলেন: ট্রাম্পের পরিকল্পনা বারবার উল্লেখ করা প্রয়োজন সকল ইহুদিবাদী বন্দীদের একযোগে মুক্তি, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর ধীরে ধীরে প্রত্যাহার, যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে হামাসের উপস্থিতি ছাড়াই গাজার জন্য একটি সরকার গঠন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় দেশগুলোর পকেট থেকে এক ডলারও না নিয়ে ইসলামী দেশগুলি দ্বারা গাজার পুনর্গঠনের অর্থায়ন।
প্রবন্ধটি আরও বলে, যথারীতি,ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে এবং ধ্বংসস্তূপটি অন্য জনগণের অর্থ দিয়ে পুনর্নির্মাণ করতে হবে; যেমনটি লেবাননে ঘটেছে। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনায়, দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের কোনও লক্ষণ নেই, এবং পশ্চিমা দেশগুলো বর্তমানে যে তথাকথিত "দুই-রাষ্ট্র" সমাধান প্রচার করছে তার কোনো উল্লেখও নেই।
আব্দুল বারী আতওয়ান আরো বলেন: এটা স্পষ্ট যে এই আমেরিকান প্রকল্পটি ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সহানুভূতি থেকে তৈরি করা হয়নি, গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী গণহত্যা এবং গণহত্যা যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে নয়, বরং ইহুদিবাদী দখলদার সরকারকে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার হুমকি থেকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল যা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে।
এই ফিলিস্তিনি লেখক জোর দিয়ে বলেন, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের তৈরি পরিকল্পনার ওপর কীভাবে বিশ্বাস করা যায়,যার হাত ইরাকি জনগণের রক্তে রঞ্জিত? তিনি ইরাককে ধ্বংসকারী যুদ্ধের অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন।
এছাড়াও, ট্রাম্পের জামাতা এবং নেতানিয়াহুর পুতুল জ্যারেড কুশনার যিনি শতাব্দীর চুক্তির অশুভ প্রকল্পের প্রকৌশলী ছিলেন এবং ইসলামী দেশগুলোকে রিয়েল এস্টেট চুক্তি হিসেবে দেখেন, তিনি এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রযোজক।
এই সমস্ত কিছুর পাশাপাশি, এই বিষাক্ত এবং ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হলেন ইহুদিবাদী সরকারের কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মার; তার পরামর্শদাতা নেতানিয়াহুর সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং গণহত্যামূলক সংস্করণ, যিনি ফিলিস্তিনি এবং সমস্ত মুসলমানদের রক্তের জন্য পিপাসু।
রাই এল ইয়ুম পত্রিকার সম্পাদক, ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর পূর্ববর্তী প্রতারণা থেকে মুসলিম নেতারা শিক্ষা নিচ্ছেন না উল্লেখ করে বলেন যে, ট্রাম্প যদি গাজা যুদ্ধের অবসানের পরিকল্পনা সম্পর্কে সত্যিই গুরুতর হতেন, তাহলে তার উচিত ছিল অবিলম্বে গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যা এবং অপরাধ বন্ধ করে তার ভালো উদ্দেশ্য প্রকাশ করা।
আতওয়ান আশা প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাম্পের পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্রুত আশাবাদ প্রকাশকারী ইসলামিক নেতারা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাতের পর তাদের মূল্যায়ন আগামী সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখতেন, যখন নেতানিয়াহুর হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাৎ হবে। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের তাড়াহুড়ো থেকে বোঝা যায় যে তারা মিথ্যাবাদী এবং কৌতুকপূর্ণ ট্রাম্পকে বা তার প্রকৃত পরামর্শদাতা নেতানিয়াহুকে চেনে না, যিনি এখন আমেরিকার প্রকৃত শাসক এবং এই দেশে চূড়ান্ত বক্তব্য রাখেন।
