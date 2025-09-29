সুদানের দারফুরে মানবিক বিপর্যয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের স্থানীয় কর্মীরা উত্তর দারফুরের আবু শৌক শরণার্থী শিবিরে কমপক্ষে ৭৩ জন শিশু এবং ২২ জনেরও বেশি বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন। এল ফাশার শহরে তীব্র ক্ষুধা এবং মানবিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার পর গত ৪০ দিনে এই মৃত্যু ঘটেছে।
আবু শৌক শিবির, যেখানে পূর্বে ১,৯০,০০০ এরও বেশি বাস্তুচ্যুত মানুষ বাস করত, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বারবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, যার ফলে এর বাসিন্দারা ব্যাপকভাবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। জরুরি বিভাগের এক বিবৃতি অনুসারে, বাকি বাস্তুচ্যুত মানুষরা "অত্যন্ত কঠিন" পরিস্থিতিতে বসবাস করছে, খাবার ও ওষুধের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।
শরণার্থী শিবিরের কাছে মৃতদেহ ফেলে রাখা হওয়ায়, গুরুতর নিরাপত্তাহীনতার কারণে দাফন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই কর্মীরা "স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের" আশঙ্কা করছেন। বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ পথ তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক ও মানবিক সংস্থাগুলির জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন কর্মীরা।
নিরাপদ পথ প্রতিষ্ঠার জন্য র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক আটক, নির্যাতন এবং হত্যা সহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্মুখীন হচ্ছে। এই ঘটনাবলী দারফুরে মানবিক সংকটের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা অব্যাহত রয়েছে।
