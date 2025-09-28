  1. Home
প্রায় ৭৮ শতাংশ ইহুদি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম ও পরিচয় লুকায় ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০৯:০১
News ID: 1732219
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ইহুদি শিক্ষার্থীদের তিন চতুর্থাংশই নিজের ধর্ম পরিচয় লুকিয়ে রাখে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত ১৬ সেপ্টেম্বর ইসরাইলি গণমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরাইলের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

জরিপে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ইহুদি শিক্ষার্থীদের ৭৮ শতাংশ তাদের ধর্মীয় পরিচয় ও ৮১ শতাংশ তাদের জায়নবাদী পরিচয় লুকিয়ে রাখে।


অ্যান্টি ডিফেমেশন লিগ (এডিএল) ও দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব জ্যুইশ স্টুডেন্টস (ডব্লিউইউজেএস) নামের দুই সংগঠন যৌথভাবে এই জরিপ পরিচালনা করে। এতে ৬০টিরও বেশি দেশের এক হাজার ৭২৭ জন্য শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষজুড়ে এই জরিপকাজ চলে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলি ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস হামলা চালালে এক হাজার ২০০ জন নিহত ও ২৫১ জন জিম্মি হয়।

সেদিনই গাজার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরাইল, যা আজ অবধি অব্যাহত আছে। ইসরাইলের প্রতিশোধের আগুনে বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৬৫ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নারী ও শিশু।

প্রতিবেদন মতে, হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইলের গণহত্যামূলক পাল্টা জবাবের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে ইহুদিবিদ্বেষ মাত্রা ছাড়িয়েছে। জরিপ প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইহুদি শিক্ষার্থীরা এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 

