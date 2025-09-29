  1. Home
রাজধানিতে শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ও তার উৎসর্গকারী সঙ্গীদের স্মরণে শোকসভা।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০০:২৯
News ID: 1733019
রাজধানী ঢাকায় ইসফাহানী হোসাইনিয়ায় শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ও অন্যান্য শহীদদের স্মরণে আঞ্জুমান-এ মু’মিনীন বাংলাদেশের আয়োজনে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শোকসভায় বাংলাদেশে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ড. আলীযাদেহ মুসাভীসহ শীর্ষ স্থানীয় আলেম ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন এবং শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহসহ সকল শহীদের আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ সংগ্রাম ও আদর্শের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বক্তারা ইসলামি প্রতিরোধের অগ্রনায়ক হাসান নাসরুল্লাহর বীরত্ব, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ঐতিহাসিক কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁর সংগ্রাম নিপীড়িত মানুষের জন্য সাহস, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

শহীদদের রক্ত ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও প্রতিরোধের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করেছে এবং ন্যায় ও স্বাধীনতার আন্দোলনে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে।

উপস্থিত বক্তারা সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরানের অবিচল ভূমিকার প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, ইরান আজ প্রতিরোধ ফ্রন্টের মূল শক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী আন্দোলনগুলোর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, যা ন্যায়ভিত্তিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অপরিহার্য অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করেন।

