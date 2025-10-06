মিশরে হামাস প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন: খলিল আল-হায়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত মাসে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী কাতারে নজিরবিহীন হামলা চালায়। ওই সময় ৬৪ বছর বয়সী আল-হায়া গত মাসে ইসরায়েলের ব্যর্থ হত্যাচেষ্টার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলেন।
দীর্ঘদিন ধরে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য আল-হায়্যা অতীতেও বহুবার আলোচক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।
খলিল আল-হায়া আশা করছেন, চলমান যুদ্ধের অবসান ও আরব-মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন আদায়ে নতুন করে ভূমিকা রাখতে পারবেন।
গাজা শহরে জন্ম নেওয়া আল-হায়্যা ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনি আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইসরায়েল তাকে একাধিকবার আটক করেছে এবং একাধিক হত্যাচেষ্টা থেকেও তিনি বেঁচে গেছেন।
যুদ্ধ চলাকালে তার পরিবারের অনেক সদস্য নিহত হয়েছেন। সম্প্রতি দোহায় ইসরায়েলি হামলায় তার ছেলে হোমাম ও অফিস পরিচালক জিহাদ লাবাদ প্রাণ হারান।
শনিবার প্রকাশিত হামাসের এক ভিডিও বার্তায় আল-হায়্যা বলেন, “গাজায় প্রতিদিন যা ঘটছে, তা আমার সন্তান ও প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা ভুলিয়ে দেয়।”
