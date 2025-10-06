ভারতীয় আলেম ও গবেষক "উখতুর রেযা" (উর্দু ভাষা) চলচ্চিত্রর প্রশংসা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কোম নগরীর ভেনাস সিনেমায় উর্দু ভাষায় উখতুর রেযা (সা.আ.)-এর প্রথম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিষয়ে ভারতীয় আলেম এবং কোম শহরের দারুল কুরআন আলাভি মাকতাবের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ মাসুদ আখতার রাযাভি বলেন: এই চলচ্চিত্রটি কেবল একটি ধর্মীয় সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং তরুণ প্রজন্মের কাছে আহলে বাইত (আ.)-এর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি কার্যকর ও অনন্য হাতিয়ারও বটে।
তিনি আরও বলেন: "হযরত ফাতিমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর ওফাতবার্ষিকীতে এই চলচ্চিত্রটির উর্দু ভাষায় মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত, কারণ প্রথমবারের মতো, তাঁর পবিত্র জীবনকে সিনেমার শৈল্পিক এবং মিডিয়া ফর্ম্যাটের মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে।"
ভারতীয় গবেষক তার বক্তৃতা অব্যাহত রেখে দিয়ে বলেন: ইমাম আলী ইবনে মুসার রেযা (আ.) এর ইমামতকালে হযরত ফাতিমা মাসুমা (সা.আ.) এর মদিনা থেকে খোরাসান এবং কোম সফর কেবল ইমামের সাথে দেখা করার জন্যই ছিল না, বরং তার একটি ধর্মপ্রচারক মিশন ছিল এবং তিনি আহলে বাইত (আ.)-এর বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
