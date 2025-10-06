  1. Home
৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৫০
News ID: 1735752
ভারতীয় আলেম ও গবেষক "উখতুর রেযা" (উর্দু ভাষা) চলচ্চিত্রর প্রশংসা করেছেন।

হুজ্জাতু ইসলম সাইয়্যেদ মাসুদ আখতার রাযাভী তার বক্তৃতায় উখতুর রেযা (সা.আ.) চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনকে তরুণ প্রজন্ম এবং শিশুদের কাছে আহলে বাইত (আ.)-এর বাণী উপস্থাপনের একটি অনন্য সুযোগ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে এই কাজটি দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় এবং বোধগম্য উপায়ে ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কোম নগরীর ভেনাস সিনেমায় উর্দু ভাষায় উখতুর রেযা (সা.আ.)-এর প্রথম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিষয়ে ভারতীয় আলেম এবং কোম শহরের দারুল কুরআন আলাভি মাকতাবের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ মাসুদ আখতার রাযাভি বলেন: এই চলচ্চিত্রটি কেবল একটি ধর্মীয় সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং তরুণ প্রজন্মের কাছে আহলে বাইত (আ.)-এর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি কার্যকর ও অনন্য হাতিয়ারও বটে।

তিনি আরও বলেন: "হযরত ফাতিমা মাসুমাহ (সা.আ.)-এর ওফাতবার্ষিকীতে এই চলচ্চিত্রটির উর্দু ভাষায় মুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত, কারণ প্রথমবারের মতো, তাঁর পবিত্র জীবনকে সিনেমার শৈল্পিক এবং মিডিয়া ফর্ম্যাটের মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়েছে।"

2825614.jpg
সাইয়েদ মাসুদ আখতার রাযাভি

ভারতীয় গবেষক তার বক্তৃতা অব্যাহত রেখে দিয়ে বলেন: ইমাম আলী ইবনে মুসার রেযা (আ.) এর ইমামতকালে হযরত ফাতিমা মাসুমা (সা.আ.) এর মদিনা থেকে খোরাসান এবং কোম সফর কেবল ইমামের সাথে দেখা করার জন্যই ছিল না, বরং তার একটি ধর্মপ্রচারক মিশন ছিল এবং তিনি আহলে বাইত (আ.)-এর বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

