ইস্তাম্বুলের কাউসার মসজিদে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিীতে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা সমবেত হন+ছবিসহ।

২৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১৭:২৯
News ID: 1754121
ইস্তাম্বুলের কাউসার মসজিদে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিীতে আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা সমবেত হন+ছবিসহ।

ইস্তাম্বুলের বাগসিলার জেলার আহলুল বাইত কাওসার মসজিদ হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, যেখানে শত শত আহলুল বাইত প্রেমিককে একত্রিত করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে অনুষ্ঠানটি জামাতের নামাজের পর এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিক-প্রেমী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অংশে, তুর্কি আহলুল বাইত উলেমা ইউনিয়নের প্রধান কাদির আকারাস একটি বক্তৃতা দেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, তাঁর ত্যাগ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করে আকারাস জোর দিয়ে বলেন যে আজকের মুসলমানদেরও এই জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত।

আহলে বাইতের প্রেমীদের জন্য ইসলামী বিশ্বের ঐক্য হচ্ছে লাল রেখা, এই কথার উপর জোর দিয়ে আকারাস বলেন: "সত্যকে উপেক্ষা না করে উম্মাহর অখণ্ডতা রক্ষা করতে আমাদের বাধ্যতামূলক; অন্যথায়, আমরা অতীতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারব না এবং ভবিষ্যৎও গড়তে পারব না।"

তার বক্তৃতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে, আকারাস হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর উপর যে অত্যাচার হয়েছিল এবং তাঁর শাহাদাতের প্রক্রিয়াটি তুলে ধরেন।

নবী (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আলী (আ.) এবং হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর বাড়িতে আক্রমণ একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে জোর দিয়ে তিনি আরও বলেন: "তারা জিজ্ঞাসা করে কেন আলী (আ.), ইতিহাসের বীর সাহসী, তাঁর তরবারি বের করেননি? নিশ্চয় এ ধরনের কাজ গৃহযুদ্ধে পরিণত হত এবং ইসলাম শুরুতেই ধ্বংস হয়ে যেত ।

অতএব হযরত ফাতেমা বেলায়াত রক্ষার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

