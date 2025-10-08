ইসরাইলি বাহিনীর হাতে এখনো ৯ মালয়েশিয়ান আটক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা অভিমুখী ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের (এফএফসি) মানবিক মিশনে থাকাকালীন নয়জন মালয়েশিয়ান নাগরিককে আটক করেছে ইসরাইলি বাহিনী।
মালয়েশিয়ার গাজায় ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) মানবিক মিশনে থাকা জাহাজটি আটক করার খবর জানায় দেশটির সংবাদ মাধ্যম হারিয়ান মেট্রো।
আগে ২৩ মালয়েশিয়ান আটক হওয়ার পর বর্তমানে নিজ দেশে ফেরত এসেছেন।
কনসায়েন্স জাহাজে আরোহণকারী মালয়েশিয়ান কর্মীরা হলেন মিশনের প্রধান অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ আলী, ডা: ফৌজিয়া হাসান, ডা: হাফিজ সুলাইমান, ডা: ইলি সায়াকিরা মোহাম্মাদ সুহাইমি এবং অ্যাস্ট্রো আওয়ানি সাংবাদিক, শ্যাফিক শুকরি আব্দুল জলিল, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আফান্দি সাল্লেহ, ড. নূরহাসিমাহ ইসমাইল ও মাইকেয়ার বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ সদস্য নরশাম আবু বাকার। এছাড়াও উম্মে সাদ জাহাজটিতে আরেকজন মালয়েশিয়ান প্রতিনিধি ড. মাজিয়া মুহাম্মদও ছিলেন।
আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য ও মানবিক কর্মীরা বহনকারী মানবিক বহরের তৃতীয় ধাপের পরে গাজার দিকে রওনা হয়েছিলেন।
মিশনটি ‘এফএফসি এবং থাউজেন্ড ম্যাডলিনস টু গাজা (টিএমটিজি)’-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর ইতালি থেকে ১০টি নৌকা যাত্রা করেছিল, যখন জাহাজ ‘কনসায়েন্স’ ইতালির পোর্তো ওট্রান্টোতে যাত্রা করেছিল যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ৩০ সেপ্টেম্বর যাত্রা করেছিল।
এফএফসি মিশনে ২৫টি দেশের প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে মাইকেয়ার মালয়েশিয়ান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।এরপরে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ফলে দ্বিতীয় দফায় অভিযান শুরু হয় এবং তাদের সবাইকে ইসরাইলি সেনাবাহিনী আটক করে এবং পরে তাদের ছেড়ে দেয়।
Your Comment