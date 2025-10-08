যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েলকে ৬টি প্রধান শর্ত দিয়েছে হামাস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংগঠনটির মুখপাত্র ফাওজি বারহোম জানিয়েছেন, মিসরে আলোচনারত তাঁদের প্রতিনিধিরা ‘সব বাধা অতিক্রম’ করার চেষ্টা করছেন এবং যুদ্ধবিরতির জন্য নিজেদের প্রধান শর্তগুলো ইসরায়েলের কাছে তুলে ধরেছেন।
হামাসের ছয় দফা শর্ত
যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য হামাসের পক্ষ থেকে যে প্রধান শর্তগুলো দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ:
১. একটি স্থায়ী এবং পূর্ণ যুদ্ধবিরতি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
২. ইসরায়েলি সেনাদের গাজার সব জায়গা থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।
৩. কোনও ধরনের বাধা ছাড়া গাজায় ত্রাণ পৌঁছানোর অনুমতি দিতে হবে।
৪. বাস্তুচ্যুত সাধারণ গাজাবাসীকে তাদের নিজ গৃহে ফিরে যেতে দিতে হবে।
৫. গাজা পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে হবে, যার তত্ত্বাবধান করবে একটি ফিলিস্তিনি জাতীয় প্রশাসন।
৬. বন্দি বিনিময়ের একটি ন্যায্য চুক্তি করতে হবে।
ফাওজি বারহোম অভিযোগ করেছেন যে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা ‘আটকানো ও ব্যর্থ’ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দাবি করেন, নেতানিয়াহু ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ আগেও এমনটা করেছিলেন।
