কেনিয়ার ইসলামিক উম্মাহ বিশ্ববিদ্যালয়: ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি একাডেমিক সেতু।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেনিয়ার কাজিয়াডো কাউন্টির প্রাণকেন্দ্রে, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে মিশে আছে, উম্মাহ বিশ্ববিদ্যালয়টি গত দুই দশক ধরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
আল জাজিরার মতে, কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম রুটো গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে উম্মাহ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেছেন, যা এটিকে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন যে তার সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতায়িত করার চেষ্টা করছে যাতে দক্ষতা, নীতিশাস্ত্র এবং সৃজনশীলতার সাথে স্নাতকদের একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করা যায় যারা চাকরি তৈরি করতে, প্রযুক্তি বিকাশ করতে এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে প্রস্তুত।
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ, আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং একটি ছাত্র-ভিত্তিক তহবিল মডেল প্রবর্তনের উপর জোর দেন, যা টিউশন ফি হ্রাস করবে এবং সারা দেশের বিস্তৃত পরিসরের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেবে।
কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ইসলামিক উম্মাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল অনুষদের তৃতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এটিকে ভবিষ্যতের শিল্পে উদ্ভাবন এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কেনিয়ার যুবকদের সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেন।
