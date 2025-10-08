রাশিয়ার কাজান শহরে আয়োজিত বিশ্ব কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার কাজানের কোরাল মসজিদে "ওয়ার্ল্ড অফ দ্য কুরআন" প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাশিয়ান আলেম, কাতারের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ তাতারের প্রতিনিধি, বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা এবং কাজান পৌরসভা, ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ তাতারের সদস্য এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন।
রাশিয়ান ফেডারেশনের মুসলিমদের ধর্ম বিষয়ক বিভাগ, কাতারের ওয়ার্ল্ড অফ দ্য কুরআন" মন্ত্রণালয় এবং তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রের মুসলিমদের ধর্ম বিষয়ক বিভাগের সহায়তায় কাজানে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২০২৪ সালের নভেম্বরে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড অফ দ্য কুরআন" প্রদর্শনী পূর্বে মস্কো, সারাতোভ এবং সারানস্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
কাজানের স্থানীয় সংবাদ সংস্থার মতে, "ওয়ার্ল্ড অফ দ্য কুরআন" প্রদর্শনী একটি প্রধান ইসলামিক শিক্ষামূলক এবং জ্ঞানীয় প্রকল্প যেখানে দর্শনার্থীরা পবিত্র কুরআনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হতে পারেন এবং প্রত্যাদেশের শব্দের অসংখ্য মুদ্রিত এবং আধুনিক ডিজিটাল সংস্করণ কাছ থেকে দেখতে পারেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি ৩রা অক্টোবর শুক্রবার, স্থানীয় সময় বিকাল ৪:০০ টায় কাজানের মারজানি মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রদর্শনীটি ৪ থেকে ৬ অক্টোবর (পরবর্তী সপ্তাহের শনি থেকে সোমবার) স্থানীয় সময় সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
