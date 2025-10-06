  1. Home
কায়রোতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে, ইসরায়েলের গাজায় হামলা অব্যাহত।

৬ অক্টোবর ২০২৫ - ১৩:০৪
গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার ২০ দফা নিয়ে আলোচনার জন্য কায়রো অবস্থান করছেন হামাস ও ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শান্তি আলোচনায় কাতারের দোহায় খলিল আল হায়া হামাসের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানা গেছে।

অপরদিকে আলোচনায় ইসরায়েল প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে দেশটির কৌশলগতবিষয়ক মন্ত্রী রন ডারমার। সে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ট বলে জানা গেছে। এছাড়া সে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত ছিল।

এদিকে, গাজায় বোমা হামলা বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উপত্যকাটিতে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে আইডিএফ।

রোববার উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ জন নিহতের খবর জানায় সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা। 

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান বলছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকে রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় গাজার প্রধান শহর গাজা সিটি ও অন্যান্য এলাকায় বোমাবর্ষণ করেছে ইসরায়েল, এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৩ জন। 

মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, ইসরায়েল এই যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসর এবং হামাসের প্রতিনিধিদের গতকাল রোববার কায়রোতে পৌঁছেও গেছেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও গাজায় বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে আইডিএফ। এক বিবৃতিতে ইসরায়েরের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়া’আল জামির জানিয়েছেন, কায়রোর বৈঠক যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ফের পূর্ণমাত্রায় গাজায় অভিযান শুরু করবে আইডিএফ।

মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, কায়রোর বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে প্রাধান্য পাবে গাজায় আটকে থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারটি। ইসরায়েলের সরকারের মুখাপাত্র শোশ বেদ্রোসিয়ান রোববার (৫ অক্টোবর) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কায়রোতে বৈঠকের স্থায়িত্ব হবে সর্বোচ্চ কয়েক দিন।

