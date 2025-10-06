  1. Home
পাকিস্তানি আলেম: ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের আত্মত্যাগ অবশেষে ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থাকে নতজানু করে দেবে।

৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৩৪
পাকিস্তানি ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন "ইসরায়েল অগ্রহণযোগ্য" শিরোনামে করাচিতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের দৃঢ়তার উপর জোর দিয়ে এক বক্তৃতায় হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ নাজির আব্বাস তাকাভি বলেন: "ফিলিস্তিনি জনগণ এবং যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ অবশেষে দখলদার শাসকগোষ্ঠীকে নতজানু করবে এবং চূড়ান্ত বিজয় ফিলিস্তিনি জনগণেরই হবে।"

পাকিস্তানের শিয়া উলামা কাউন্সিলের মহাসচিব হুজ্জাতুল ইসলাম নাযির আব্বাস তাকাভি পদযাত্রায় বলেন: "৭ অক্টোবর, প্রতিরোধের দুই বছর পেরিয়ে গেছে, এবং আজ প্রতিরোধের অর্জন সকলের কাছে স্পষ্ট। প্রতিরোধের পথের শিকাররা ইসরায়েলের আসন্ন ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে, কারণ ঐশ্বরিক আইন নিপীড়নের ধ্বংসের উপর জোর দেয়।"

পাকিস্তানের মসজিদের ইমাম এবং অন্যান্য ইমামিয়া আলেমদের প্রতিনিধিদল এই অনুষ্ঠানে "গ্লোবাল অ্যাসেনশন ফ্লিট"-এর সাফল্যের কথাও উল্লেখ করে বলেন যে, প্রায় ৯০% জাহাজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, চারটি জাহাজ তাদের যাত্রা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং এই অর্জন প্রতিরোধের শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ।

তিনি আরোও বলেন: সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং প্রতিরোধের শহীদদের পদক্ষেপ বিশ্বকে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে নেতানিয়াহুর হুমকি ব্যর্থতার মুখোমুখি।

এই পদযাত্রা ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে পাকিস্তানি জাতির গভীর সংহতি এবং এই অঞ্চলে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের প্রতীক এবং দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতি সমর্থনের উপর জোর দেয়।

