ইসরায়েলি সরকার এখনও সামুদ ক্যারাভানের গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ওমর মুখতারের কনভয় ঘোষণা করেছে যে নৌবহরের নয়জন সদস্য এখনও ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর হেফাজতে রয়েছে।
গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করতে এবং অবরুদ্ধ জনগণের কাছে মানবিক ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে বাধা দেওয়ার পর ইহুদিবাদী সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে।
বিবৃতি অনুসারে, আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন ছয়জন লিবিয়ান নাগরিক, যথা সাদ মাগরেবি, কামাল আহমেদ শামি, আব্দুলরহমান আসিম মোহাম্মদ, হামজা রাফে সাসি, মুস্তাফা ফাতিস এবং আব্দুলনাসের আল-আস্তি, পাশাপাশি দুই বিদেশী মহিলা কর্মী, ইভন অ্যান রিডলি (স্কটিশ), রাবাব মুস্তাফা (মিশরীয়-কানাডিয়ান) এবং একজন নাইজেরিয়ান কর্মী, ওকি ভিটালিস নোরুম।
ইতিমধ্যে, ওমর মুখতার জাহাজে থাকা আরও সাতজন লিবিয়ান নাগরিক শনিবার তুরস্কে পৌঁছেছেন এবং একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাদের ত্রিপোলিতে ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ইস্তাম্বুলে লিবিয়ার কনসাল সালাহ আল-কাসেহ বলেছেন যে কনস্যুলেট তাদের ত্রিপোলি বিমানবন্দরে স্থানান্তরের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করছে।
লিবিয়ার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয় "স্ট্যান্ডিং ফ্লোটিলা"-এর অংশ হিসেবে গাজায় যাওয়া লিবিয়ান নাগরিকদের স্বাস্থ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপে ইসরায়েলি দখলদার সরকারকে দায়ী করেছে এবং গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েল তাদের অপহরণ করেছে। মন্ত্রণালয় আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে।
