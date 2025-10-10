  1. Home
ঐতিহাসিক ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধ করল ইসরাইল।

১০ অক্টোবর ২০২৫ - ১২:৩২
ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব সুক্কোটের জন্য ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরের হেবরনের ঐতিহাসিক ইব্রাহিম মসজিদ ইহুদিদের উৎসবের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই ইব্রাহিমি মসজিদ মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বাস করা হয় এখানেই শায়িত আছেন হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাদের স্ত্রীরা।

বহেবরনের আল-আওকাফা বিভাগের পরিচালক আমজাদ কারাজেহ ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধের নিন্দা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, মসজিদটি বন্ধ করে এটির পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে দখলদার ইসরায়েল। এটিকে উস্কানিমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করে তিনি আরও বলেছেন, মসজিদ বন্ধ করে মুসল্লিদের ধর্মীয় অধিকার বাধাগ্রস্ত করছে দখলদাররা।

ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনারা মসজিদটিতে যাওয়ার সব চেকপয়েন্ট ও রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি করেছে।

এছাড়া ইহুদিদের এই উৎসবের জন্য হেবরনের জাবের, সালাইমেহ, ঘাইত এবং ওয়াদি আল-হুসাইন এলাকায় কারফিউ জারি করেছে ইসরায়েলি সেনারা। সেখানকার সাধারণ মানুষকে বের হতে দিচ্ছে না দখলদাররা। এছাড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলেও যেতে দেয়নি তারা।

ইব্রাহিমি মসজিদ বন্ধের মধ্যেই ইসরায়েলের উগ্রপন্থি জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গিভির মুসলিমদের তৃতীয় পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ দখলদার সেখানে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে প্রার্থনা করেছে। ওই সময় বেন-গিভির ঘোষণা দেন এখন থেকে আল-আকসার মালিক ইসরায়েল। তার এ ঘোষণার পর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে সৌদির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

