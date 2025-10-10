গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের পরও হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন করেছে ইসরাইলের সরকার। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে ইসরাইলি মন্ত্রিসভায় এই চুক্তির অনুমোদন হয়েছে। তবে চুক্তি অনুমোদনের পরও গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে।
চুক্তি অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে আটক ইসরাইলি পণবন্দীদের হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
আল জাজিরা জানিয়েছে, গত এক ঘণ্টায় ইসরাইলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস ও গাজা সিটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে। খান ইউনিসের কেন্দ্রস্থলে কাতিবা এলাকায় গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
বৃহস্পতিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করতে ইসরাইলি সরকার সম্মত হওয়ার পর এটিই প্রথম হামলা বলে জানা গেছে।
গাজার সিভিল ডিফেন্স ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত গাজা সিটির সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণকে সতর্ক করেছে।
যেকোনো সময় এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে চলেছে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।
এদিকে ইসরাইলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, গাজা সিটিতে তাদের ৬১৪তম কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নের ২৬ বছর বয়সী একজন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়েছেন।
ইসরাইলি সরকার যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্যায়ের অনুমোদনের আগে, বৃহস্পতিবার বিকেলে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
