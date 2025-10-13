গাজায় জিম্মি মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জিম্মিদের গাজায় রেড ক্রসের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে।
গাজায় বন্দি বিনিময় শুরু করেছে স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস ও দখলদার ইসরায়েল।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের বরাতে বার্তা সংস্থা আনাদোলু জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই সাত জিম্মিকে রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালেই যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি)। ইসরায়েলি চ্যানেল ১২ অনুযায়ী, সাতজন জিম্মিকে আইসিআরসি দলের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস।
জানা গেছে, পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন ২০০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি বন্দির বিনিময়ে ২০জন জীবিত ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হতে পারে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) জানিয়েছে, প্রায় উভয়পক্ষের বন্দির মুক্তি তদারকি করার জন্য কাজ করছে তারা।
টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়, মাতান অ্যাংরেস্ট, দুই ভাই গালি ও জিভ বারম্যান, অ্যালন ওহেল, এইতান মোর, ওমরি মিরান এবং গাই গিলবোয়া-দালাল নামে সাতজনকে গাজা শহরের রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তর করেছে হামাস।
Your Comment