যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় হত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

২১ অক্টোবর ২০২৫ - ১১:০০
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েল কমপক্ষে ৯৭ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পরেও গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। কমপক্ষে ৯৭ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, আহত হয়েছে আরও ২৩০ ফিলিস্তিনি।

ইসরায়েল ৮০ বার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে। 

ইসরায়েলের দাবি, হামাস যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করায় এর জবাবে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে হামাস।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এখনো কার্যকর রয়েছে। সে জোর দিয়ে বলেছে, ওয়াশিংটন পরিস্থিতি ‘অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ’ রাখার জন্য কাজ করছে।

