অতিরিক্ত দাবি না ছাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা নয়

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি যুক্তরাষ্ট্রের অবাস্তব ও অতিরিক্ত দাবির কারণেই আগের আলোচনাগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং এগোয়নি।
তিনি স্পষ্টভাবে জানান, ‘যতদিন আমেরিকা তার অযৌক্তিক অবস্থান ধরে রাখবে এবং অতিরিক্ত দাবি জানাতে থাকবে, ততদিন ইরান কোনো নতুন আলোচনায় অংশ নেবে না।’
এর আগে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ‘নিরর্থক’ কারণ তারা আগেই নিজেদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নির্ধারণ করে রাখে।
সর্বোচ্চ নেতা বলেন, ‘তারা এমন আলোচনার কথা বলে যার ফলাফল আগেই নির্ধারিত—ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এমন আলোচনায় অংশ নেওয়া মানে তাদের চাপ ও নির্দেশ মেনে নেওয়া। এখন তারা বলছে সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করতে হবে, আবার কয়েকদিন আগে তাদের এক কর্মকর্তা বলেছে, ইরানের এমনকি মাঝারি বা স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও থাকা উচিত নয়—অর্থাৎ ইরানকে এমনভাবে বেঁধে রাখা যেন আক্রমণের শিকার হলেও প্রতিরোধ করতে না পারে।’
