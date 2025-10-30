গাজায় এক দম্পতি ৩৬ এতিমের দায়িত্ব পালন করছেন ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ৩৬ জন এতিম নাতি-নাতনির দেখাশোনা করছেন এক ফিলিস্তিনি দম্পতি।
ফিলিস্তিনি পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, গাজায় ইসরায়েলের হামলার কারণে কমপক্ষে ১৭ হাজার শিশু এতিম হয়ে পড়েছেন।
ওরোফে দাদি, রিদা আলিওয়া বলেন, ‘এই শিশুদের যত্নের প্রয়োজন। তাদের খাবার, পানি এবং বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন। আমি প্রতিদিন ভোর ৩টায় ঘুম থেকে উঠে তাদের গোসল করিয়ে খাবার দিই। আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও আমি এসব করি।’
ওই এতিমদের দাদা হামেদ আলিওয়া বলেন, ‘যুদ্ধ আবার শুরু হওয়ার হুমকি এবং মৌলিক জিনিসপত্রের অভাব থাকায় শিশুদের রক্ষা করা আরও কঠিন। আমরা ড্রোনের অবিরাম শব্দের নিচে বাস করি যা আমাদের সারা রাত জাগিয়ে রাখে। আমরা ভয় পাচ্ছি যে যুদ্ধ আবার শুরু হতে পারে।’
