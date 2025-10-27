  1. Home
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারো লেবাননে ইসরায়েলি হামলা।

২৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০৫:৫২
News ID: 1743167
লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের নাকোরা শহরে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় একজন নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি ড্রোনটি সীমান্তবর্তী শহরের প্রধান সড়কে চলাচলকারী একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

লেবাননের দক্ষিণে প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে এখনো সীমান্তবর্তী লেবাননের পাঁচটি চৌকিতে ইদরায়েলি সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।

আল জাজিরা জানিয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বরে হিজবুল্লাহর সঙ্গে করা যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আসছে।

