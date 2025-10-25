ইয়েমেনের পরবর্তী প্রজন্ম হবে একটি শক্তিশালী প্রজন্ম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলি নৃশংস হামলার পর, ইয়েমেন উদ্যম ও সাহসের এক নিখুঁত প্রতীক হয়ে উঠেছে, তবুও এটি এখনও অজানা।
সাবাইয়ান ও হামি সভ্যতার উত্তরাধিকারী ইয়েমেনি জনগণ রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে শুরু করে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ প্রতিরোধ পর্যন্ত তাদের সাহস দেখিয়েছে।
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের বিপ্লব এবং ১৯৯৪ সালে সাদ্দাম হোসেনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলীয়দের প্রতিরোধ তাদের স্বাধীনতার চেতনার প্রমাণ।
উপজাতিগত পার্থক্যের মতো অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ইয়েমেনিরা সম্মিলিত সংকল্পের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থেকেছে, সৌদি-আমেরিকান বোমাবর্ষণ এবং অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যেও গাজার নির্যাতিত জনগণকে ঘরে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে রক্ষা করেছে।
তারা তাদের নিজস্ব কষ্টের বিনিময়ে লোহিত সাগরকে প্রতিরোধের ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। এই ত্যাগ ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকারের প্রমাণ।
ইয়েমেনের অনেক নাম এবং প্রতীক রয়েছে, "ওয়াইস কারনি" থেকে শুরু করে শহীদ হুসেন বদরেদ্দিন আল-হুথি এবং আজকাল সাইয়্যদ আব্দুল মালিক আল-হুথি, যার আনসার আল্লাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব ইয়েমেনি মুজাহিদিনদের নির্যাতিতদের সমর্থনের মর্যাদাপূর্ণ পদক অর্জন করেছে।
সাইয়্যেদ আহমেদ আব্দুল মালেক: আজ, আমরা ইয়েমেনি জনগণকে পুনর্গঠন করছি; এই প্রজন্মের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং শক্তিশালী ভবিষ্যৎ থাকবে, এবং এই সবকিছুই ইরানের ইসলামী বিপ্লবের আশীর্বাদগুলির মধ্যে একটি, যা বিশ্বের চেহারা বদলে দিয়েছে।
আহলে বাইত (আঃ) নিউজ এজেন্সি - আবনার সাথে ইয়েমেনি কর্মী ও বিশেষজ্ঞ সাইয়্যিদ আহমদ আব্দুল মালিকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইয়েমেনি জনগণের সাহস, সাইয়্যিদ আব্দুল মালিকের বৈশিষ্ট্য, গাজার নির্যাতিতদের রক্ষায় এই ভূখণ্ডের মুজাহিদদের গর্বিত ভূমিকা এবং নবী মুহাম্মদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা ও বক্তব্য সম্পর্কে ইয়েমেনিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কথোপকথন হয়।
