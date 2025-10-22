  1. Home
মিশরের আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা কায়রোতে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাথা মোবারক আগমনের বার্ষিকী উদযাপন করেছেন।

২৩ অক্টোবর ২০২৫ - ০২:৫১
মিশরের আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকরা কায়রোতে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাথা মোবারক আগমনের বার্ষিকী উদযাপন করেছেন।

বিপুল সংখ্যক আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিক-প্রেমীদের উপস্থিতিতে, মিশরে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মাথা মোবরকের আগমনের বার্ষিকীতে ”লাইলাতুল কাবিরাহ” নামক অনুষ্ঠান যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের বিপুল সংখ্যক আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিক-প্রেমিকা ঐতিহাসিক ইমাম হুসাইন (আ.) মসজিদের আশেপাশে "লাইলাতুল কাবিরাহ" (অর্থাৎ মহান রাত) এর এক যথাযথপূর্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর (আশুরার পর) মাথা মোবরকের আগমন বার্ষিকী উদযাপন করেছেন।

কায়রোতে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মিশরের ভেতরে ও বাইরে থেকে আহলে বাইত (আ.)-এর ভক্তদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি ছিল।

 অতিত থেকেই এদিনে সুফি তরিকার সদস্যরা যিকির সমাবেশ করতেন, কুরআন তেলাওয়াত করতেন, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনী ব্যাখ্যা করতেন এবং মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং তার আশেপাশে ধর্মীয় সভা করতেন।

কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় তীর্থযাত্রীদের জন্য খাবারের টেবিলও স্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে, এই অনুষ্ঠানটি আহলে বাইতের (নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিবার) প্রতি মিশরীয় জনগণের ভালোবাসা এবং ভক্তির প্রকাশ।

মিশরের গ্র্যান্ড মুফতির প্রাক্তন উপদেষ্টা এবং শাদালিয়া তরিকার প্রতিনিধি মাগদি আশুর সিএনএন আরবিকে বলেন: "এই বছর, লাইলাতুল কবিরাহ অনুষ্ঠানটি সমগ্র মিশর এবং বিদেশ থেকে সুফি তরিকা এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই উপলক্ষটি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র  মাথা মিশরে আগমন এবং জনগণের হৃদয়ে তাঁর উচ্চ অবস্থানের প্রতীক।"

 এই অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে স্মরণসভা, কুরআন তেলাওয়াত, প্রশংসা গান, বৈজ্ঞানিক সভা এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবনের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জীবন ও নীতি-নৈতিকতার সাথে পরিচিত হওয়া এবং নবী (সা.)-এর পথের ধারাবাহিকতা হিসেবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা।

