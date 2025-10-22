হামাসের সামরিক শক্তি এখনো অটুট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী মিডিয়া আউটলেটের মূল্যায়ন অনুযায়ী, হামাসের কাছে এখনো শত শত ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, যার মধ্যে কিছু মাঝারি পাল্লার এবং ইসরাইলের কেন্দ্রে পৌঁছাতে সক্ষম।
হামাস আন্দোলনের বাহিনীর কাছে হাজার হাজার আরপিজি মানে হ্যান্ড-হোল্ড অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার এবং ১০ হাজারেরও বেশি দূরপাল্লার অস্ত্র রয়েছে।
এই মূল্যায়ন অনুযায়ী, হামাসের সামরিক কাঠামো ৬টি ব্রিগেড এবং ২৪টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে গঠিত, যাদের মধ্যে কিছু এখনো সক্রিয় রয়েছে। এই অনুমান থেকে আরো বোঝা যায় যে গাজা যুদ্ধের আগে বিদ্যমান অর্ধেকেরও বেশি সামরিক সুড়ঙ্গ এখনো সক্রিয় রয়েছে।
এই পরিপ্রেক্ষিতে, ইসরাইলি নিরাপত্তা পরিষেবার সাবেক কর্মকর্তা এবং পশ্চিম এশিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপ্রচলিত যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে গবেষণাকারী ও বিশ্লেষক অর লাভি হিব্রু সংবাদপত্র মা'আরিভকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।
ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, হিজবুল্লাহ এবং ইরানের তুলনায় হামাস দুর্বল-এই ধারণার ফলে ইসরাইল গাজা উপত্যকার ওপর থেকে মনোযোগ কমিয়ে ফেলেছে। দুই বছরের যুদ্ধে হামাস তার বাহিনীর কিছু সদস্যকে হারিয়েও টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম তারা।
এই আন্দোলনটি সরাসরি আর আক্রমণ শুরু নাও করতে পারে। তবে ভবিষ্যতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে-কোনো আঞ্চলিক সংঘর্ষে জড়াবে।
ইহুদিবাদী এই বিশেষজ্ঞ আরো বলেন, ইসরাইল এখনো হামাসের মানসিকতা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ৭ অক্টোবরের ঘটনাগুলো তাদের সামরিক ও গোয়েন্দা সংস্থার ওপর যে বড় ধরনের আঘাত হেনেছে সেই নিরাপত্তা ব্যর্থতার মাত্রাও ফুটিয়ে তুলেছে।
ইহুদিবাদী গণমাধ্যম এবং বিশেষজ্ঞরা এমন সময় হামাসের সামরিক শক্তির স্বীকৃতি দিলেন যখন গাজা যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, ইসরাইল হামাসের সামরিক শক্তি ধ্বংস করতে চায় এবং এই লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।
