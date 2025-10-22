  1. Home
ইরান- ইরাক নিরাপত্তা চুক্তি বাস্তবায়ন।

২৩ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৫৮
ইরাকের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কাসিম আল-আরাজির নেতৃত্বে একটি উচ্চপদস্থ ইরাকি প্রতিনিধিদল তেহরানের জেনারেল স্টাফ সদর দপ্তরে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আবদোলরহিম মুসাভির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মেজর জেনারেল মুসাভি ইরান ও ইরাকের জনগণের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, এই ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির বন্ধনই আমেরিকানদের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারণ এবং শত্রুরা এর ইতিবাচক প্রভাব ও সুফল সম্পর্কে অবগত।

তিনি ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, সায়োনিস্ট শাসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আগ্রাসন না ঘটলে ইরাকের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ওয়াশিংটনের আসল উদ্দেশ্য হয়তো পুরোপুরি উন্মোচিত হতো না।

চিফ অব স্টাফ দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

ইরাকের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কাসিম আল-আরাজি ইরান ও ইরাকের জনগণের মধ্যে গভীর ও বিশেষ সম্পর্কের ওপর জোর দেন এবং বলেন, কেউ এই শক্তিশালী বন্ধনকে দুর্বল করতে পারবে না।

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সাম্প্রতিক ১২ দিনের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে আল-আরাজি বলেন, যদিও ইরানের বেশ কয়েকজন সামরিক কমান্ডার, বিজ্ঞানী এবং নিরীহ বেসামরিক লোক শহীদ হয়েছেন, তবুও শত্রুর প্রত্যাশার বিপরীতে ইরানি জনগণ সশস্ত্র বাহিনী, সরকার এবং ইসলামিক রিপাবলিকের নেতৃত্বের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যোগ করেন, এই ঐক্য ইরানি জাতির মহত্ত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করেছে।

আল-আরাজি ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের সাথে নিরাপত্তা চুক্তির শর্তাবলী সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে তাঁর দেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

ব্যাপক আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে আল-আরাজি বলেন, ইরাকি সরকার এবং কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকার উভয়ই ইরানের নিরাপত্তার গুরুত্ব স্বীকার করে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোনো দেশকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের নিরাপত্তা দুর্বল করার জন্য ইরাকি ভূখণ্ড ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

বৈঠকে উপস্থিত ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য, যার মধ্যে উত্তর ইরাকে ইরান-বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিরস্ত্রীকরণ অন্তর্ভুক্ত, সেই অঞ্চলের সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে কুর্দিস্তান অঞ্চলের ভূখণ্ড ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য কোনো ঘাঁটি হিসেবে কাজ করবে না।

