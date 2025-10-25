লেবাননের প্রধানমন্ত্রী: ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম টিভি চ্যানেল আল-মায়াদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, দখলদার ইসরায়েল আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশেষকরে জাতিসংঘের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাব মানছে না এবং লেবানন কোনো সামরিক পদক্ষেপ না নেওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল তার আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে।
লেবাননের প্রধানমন্ত্রী বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন, এই পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক চ্যানেল খোলা ফলপ্রসূ হয়নি এবং ইসরায়েলকে পিছু হটাতে কেবল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ ভূমিকায় ফল পাওয়া যেতে পারে।
তিনি আরও বলেন, ইরান একটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে লেবাননের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব রাখে এবং এই সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে আরও শক্তিশালী করা উচিত।
নাওয়াফ সালাম জোর দিয়ে বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ফ্রন্টকে শক্তিশালী করবে না বরং অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সহযোগিতারও ভিত্তি স্থাপন করবে।
লেবাননের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দক্ষিণ লেবানন মুক্ত করার ক্ষেত্রে হিজবুল্লাহর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিরোধ যোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার না করলে ২০০০ সালে ইসরায়েলকে পিছু হটানো সম্ভব হতো না।
সাক্ষাৎকারের শেষে তিনি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক পরিসরে সক্রিয় উপস্থিতি এবং বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লেবাননের “কূটনৈতিক প্রতিরোধের পথ” কেবল আঞ্চলিক ঐক্য ও কার্যকর কূটনৈতিক শক্তির মাধ্যমে সফল হতে পারে।
