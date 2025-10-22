গাজা উপত্যকায় ৬,০০০ মানুষ নিখোঁজ!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি সেন্টার ফর মিসিং পার্সনসের পরিচালক আহমেদ মাসুদ ঘোষণা করেছেন যে প্রাথমিক অনুমান অনুসারে গাজা উপত্যকায় নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা ৬,০০০ পর্যন্ত।
তিনি আরও বলেন: "এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি।"
মাসুদ স্পষ্ট করে বলেন: "এই নিখোঁজদের একটি বড় অংশই তরুণ।" উল্লেখ্য যে, ফিলিস্তিনি শহীদদের বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে থাকার পাশাপাশি, গাজা উপত্যকায় হামলার সময় ইহুদিবাদী সামরিক বাহিনী বিভিন্ন অজুহাতে শত শত ফিলিস্তিনিকে অপহরণ করেছিল।
