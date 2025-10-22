  1. Home
পাকিস্তানি সুন্নি ধর্মগুরু জাতিসংঘের কাছে ইসরায়েলি অপরাধীদের বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন।

২৩ অক্টোবর ২০২৫ - ০২:২৩
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রধান মোহাম্মদ শাদাব রাজা এক বক্তৃতায় গাজায় ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড এতটাই বর্বর এবং ব্যাপক যে হিটলার বেঁচে থাকলে সে সেগুলো দেখে কেঁপে উঠত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুন্নি তেহরিক-ই-পাকিস্তানের প্রধান মুহাম্মদ শাদাব রাজা নকশবন্দী গাজায় ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নীরবতার সমালোচনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রকৃত ফিলিস্তিনি নেতাদের উপস্থিতি এবং সমর্থন ছাড়া কোনও চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এবং জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের উচিত রাজনৈতিক চুক্তির সাথে মোকাবিলা না করে ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করা এবং ইসরায়েলি অপরাধের অপরাধীদের বিচার করা।

গাজার নির্যাতিত জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ এবং ইসরায়েলের অমানবিক হামলার নিন্দা জানানোর লক্ষ্যে সুন্নি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সুন্নি তেহরিক মন্ত্রিসভার কেন্দ্রীয় সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

সুন্নি তেহরিক-ই-পাকিস্তানের প্রধান পশ্চিমাদের দ্বৈত নীতির তীব্র সমালোচনা করে আরও বলেন: "আমেরিকা এবং আরও কিছু দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের অপরাধে জড়িত। তাদের ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা ইহুদিবাদী সরকারকে সন্ত্রাসবাদ চালানোর স্পষ্ট লাইসেন্স দিয়েছে।"

গাজা অবরোধের ফলে, প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে এবং ইসরায়েলি হামলার ফলে এই অঞ্চল ধ্বংসস্তূপের স্তূপে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "ইসরায়েল কেবল অসহায় শিশু ও নারীদের লক্ষ্য করেনি, বরং হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদেও বোমা হামলা চালিয়েছে। এই কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মানবিক নীতির প্রতি অবজ্ঞা। গাজার শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিটি মুক্ত মানুষের হৃদয় ব্যথিত হয়।"

