আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের সূচনাকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্বাগত জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ডঃ ইব্রাহিমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে ঘোষণা করেন যে দেশের তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে।
তিনি বলেন: আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তিনটি স্নাতক মেজর বিভাগে অধ্যয়ন করছে: আইন, যোগাযোগ এবং অর্থনীতি, এবং ডিপ্লোমা স্তরে কিশোর এবং তরুণদের জন্য দেশে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক আরও বলেন: "আইভরি কোস্টের ব্রাদার্স সেমিনারিতে প্রায় ৩৭০ জন এবং সিস্টার্স সেমিনারিতে ১৫০ জন অধ্যয়নরত আছেন।
আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়েও ১১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এই দেশের ছেলে ও মেয়েদের কলেজগুলিতেও ৩৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।"
ডঃ ইব্রাহিমি আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ঘোষণাও দেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের কর্মসূচি চলছে। তিনি বলেন: "আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সক্ষমতা ব্যবহার করে এই অঞ্চলের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন করা।"
