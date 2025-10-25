  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের সূচনাকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্বাগত জানিয়েছে।

২৫ অক্টোবর ২০২৫ - ১০:৩৮
News ID: 1742481
আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের সূচনাকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্বাগত জানিয়েছে।

আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বলেন যে দুই দশক ধরে কার্যক্রম পরিচালনার পর, আইভরিয়ান তরুণদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা আইন, যোগাযোগ এবং অর্থনীতিতে অধ্যয়ন করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ডঃ ইব্রাহিমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে ঘোষণা করেন যে দেশের তরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে।

তিনি বলেন: আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তিনটি স্নাতক মেজর বিভাগে অধ্যয়ন করছে: আইন, যোগাযোগ এবং অর্থনীতি, এবং ডিপ্লোমা স্তরে কিশোর এবং তরুণদের জন্য দেশে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক আরও বলেন: "আইভরি কোস্টের ব্রাদার্স সেমিনারিতে প্রায় ৩৭০ জন এবং সিস্টার্স সেমিনারিতে ১৫০ জন অধ্যয়নরত আছেন।

আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়েও ১১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এই দেশের ছেলে ও মেয়েদের কলেজগুলিতেও ৩৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।"

ডঃ ইব্রাহিমি আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ঘোষণাও দেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের কর্মসূচি চলছে। তিনি বলেন: "আমাদের লক্ষ্য হল ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সক্ষমতা ব্যবহার করে এই অঞ্চলের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন করা।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha