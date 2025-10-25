  1. Home
৩০ বছর সময় লাগবে গাজার উপরিভাগ বোমামুক্ত করতে।

২৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:১৪
News ID: 1742827
গাজার উপরিভাগ থেকে অবিস্ফোরিত বোমা পরিষ্কার করতে সম্ভবত ২০ থেকে ৩০ বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সাহায্য সংস্থা হিউম্যানিটি অ্যান্ড ইনক্লুশনের একজন কর্মকর্তা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন ডাটাবেস অনুসারে, দুই বছর ধরে চলা ইসরায়েলি গণহত্যার যুদ্ধের পর প্রাণঘাতী ধ্বংসাবশেষে ৫৩ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং শত শত আহত হয়েছে।

হিউম্যানিটি অ্যান্ড ইনক্লুশনের বিস্ফোরক অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল বিশেষজ্ঞ নিক অর গাজা শহরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শহরগুলোর পরিস্থিতির তুলনা করে। তিনি বলেন, ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উপরিভাগ থেকে বোমাগুলো পরিষ্কার করা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, তাদের মতো সাহায্যকারী সংগঠনগুলোকে অস্ত্র অপসারণ এবং ধ্বংসস্তূপে কাজ শুরু করার বা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আমদানির জন্য ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করে, ইসরায়েল এবং হামাস একটি শান্তি পরিকল্পনার চুক্তিতে পৌঁছেছে। প্রথম পর্যায়ে মধ্যে সমস্ত বন্দিদের মুক্তি এবং ইসরায়েলি সৈন্যদের একটি রেখার বাইরে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১০ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। তবে তখন থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অংখ্যবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ এসেছে।

