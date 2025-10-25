  1. Home
হামাস এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলি গাজা উপত্যকার প্রশাসন একটি স্বাধীন কমিটির কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে।

২৬ অক্টোবর ২০২৫ - ০১:৪৭
News ID: 1742831
হামাস আন্দোলন এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে যে তারা গাজা উপত্যকার প্রশাসন ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের একটি স্বাধীন কমিটির কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কায়রোতে বৈঠকের পর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলি একটি বিবৃতি জারি করে, গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অব্যাহত বাস্তবায়ন এবং বর্তমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে একটি জাতীয় ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে।

এই বৈঠকগুলি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলির নেতাদের এবং মিশরীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মেজর জেনারেল হাসান রাশাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি হামাস আন্দোলন এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে তার পৃথকগাজায় যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপ সহ আরব, ইসলামী এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করার পাশাপাশি, ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে এবং গাজা, পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে যেকোনো দখলদারিত্বমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে। বৈঠকও হয়েছিল।

