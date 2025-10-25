অস্ট্রিয়ার বিচার মন্ত্রণালয়: স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করা সংবিধান লঙ্ঘন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সমালোচকরা সতর্ক করে বলেন যে এই পরিকল্পনা সংবিধান লঙ্ঘন করে, মুসলিম মেয়েদের অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলে এবং এর বাস্তবায়ন আইনি অনিশ্চয়তা এবং স্কুলগুলির উপর চাপের সাথে পরিপূর্ণ, যদিও এর চূড়ান্ত ভাগ্য এখনও স্পষ্ট নয়।
বিচার মন্ত্রণালয় এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছে যে আইনটি সাংবিধানিক নীতি লঙ্ঘন করে কারণ এটি বিশেষভাবে মুসলিম মেয়েদের লক্ষ্য করে এবং এর আইনি শব্দগুলি অস্পষ্ট এবং প্রয়োগযোগ্য নয়।
মন্ত্রণালয় আরও সতর্ক করে বলেছে যে "সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত কর্তব্য" এর সংজ্ঞায় স্পষ্টতার অভাব এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের সাথে পরামর্শের অভাব আইনটি বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলবে।
এই পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত ৪০০ টিরও বেশি সরকারী মন্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ সহ ধর্মীয় ও আইনি প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিষয়ে সতর্ক করেছে।
আইনি অনিশ্চয়তা এবং ব্যাপক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত, এবং স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করার বিতর্ক অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে সংবেদনশীল আইনি ও সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।
