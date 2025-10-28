  1. Home
ইসলামিক সায়েন্টিফিক অ্যাসেম্বলির প্রশাসনিক কমিটির সদস্যরা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাথে দেখা করেছেন+ছবি।

২৮ অক্টোবর ২০২৫ - ০৪:৫৭
News ID: 1743606
ইসলামিক কাউন্সিল অফ স্কলারস (CWC) এর প্রশাসনিক কমিটি নাইজেরিয়ার আবুযায় শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাথে দেখা করে এবং প্ল্যাটফর্মের নতুন কর্মসূচি এবং প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে।

2959758.jpg

2959763.jpg

2959768.jpg

2959764.jpg

