২৮ অক্টোবর ২০২৫ - ০৪:৫৭ News ID 1743606 সংবাদ পরিষেবা আফ্রিকার সংবাদ ইসলামিক সায়েন্টিফিক অ্যাসেম্বলির প্রশাসনিক কমিটির সদস্যরা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাথে দেখা করেছেন+ছবি। ২৮ অক্টোবর ২০২৫ - ০৪:৫৭ News ID: 1743606 ইসলামিক কাউন্সিল অফ স্কলারস (CWC) এর প্রশাসনিক কমিটি নাইজেরিয়ার আবুযায় শেখ ইব্রাহিম যাকযাকির সাথে দেখা করে এবং প্ল্যাটফর্মের নতুন কর্মসূচি এবং প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে।
