আয়াতুল্লাহ সা‘য়িদী: প্রতিবাদ এবং সমালোচনার সাথে ভদ্রতা এবং সত্যবাদিতা থাকা আবশ্যক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের খাদেমদের বৈঠকে আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ সায়িদী (পবিত্র মাজারের সমস্ত কার্জক্রমের দায়িত্বশীল) সূরা আহযাবের ৭০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন: এই আয়াতে আল্লাহ বলেন:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا»؛
হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্য কথা বলো।
এই আয়াতটি একটি প্রধান সামাজিক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি ঐশ্বরিক সমাধান উল্লেখ করে, বলেন: "পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে, আল্লাহ তায়ালা তিনি পরচর্চা এবং আঘাতমূলক কথাবার্তার ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্পর্কে বলেছেন এবং এর প্রতিকারের জন্য সৎ ও দৃঢ় বক্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন।
কোমের জুমার ইমাম আরও বলেন: যদি কোন মুমিন ভালো ও দৃঢ় কথা বলে কিন্তু তার কথার বিপরীতে কাজ করে, তাহলে তার কথা অকার্যকর হয়ে যায় এবং এই ধরনের আচরণ ভণ্ডামির লক্ষণ, কারণ একজন মুনাফিক ভালো কথা বলে এবং খারাপ আচরণ করে।
তিনি আরও বলেন: "সত্য ও দৃঢ় কথার মূল হলো বিশ্বাস ও ধার্মিকতা। যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, তার কথাবার্তা সুপরিকল্পিত, শান্ত এবং যুক্তিসঙ্গত হয় এবং তার মুখ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।"
সত্য কথা বলার অর্থ কেবল শান্তভাবে কথা বলা নয়; এর অর্থ সঠিক জায়গায়, যুক্তি, ভদ্রতা এবং সততার সাথে কথা বলা।
প্রতিবাদ এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও, ভদ্রতা এবং সত্যবাদিতা অবশ্যই পালন করা উচিত, ঠিক যেমন ইসলামী আন্দোলনে, "আমেরিকার মৃত্যু হোক" স্লোগানটি সাদিদের কথার যথাযথ স্থানে থাকার একটি উদাহরণ।
