আইভরি কোস্টে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত: আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয় দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতীক।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আইভরি কোস্টে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত সাইয়্যেদ গোলামরেযা মেইগুনি, আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর অনুষ্ঠানের ফাঁকে, ইসলামী বিপ্লবের নেতার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের উপর এর প্রভাব তুলে ধরেন।
মেইগুনি মুস্তাফা সম্প্রদায়ের প্রধান আয়াতুল্লাহ আব্বাসির প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন: "তার প্রচেষ্টার ফলে আমরা বিভিন্ন দেশে আমাদের বন্ধুদের ব্যাপক কার্যকলাপ এবং প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি।"
আইভরি কোস্টে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরানের রাষ্ট্রদূত আশা প্রকাশ করেন যে আইভরি কোস্টের আল-মুস্তফা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ সফল হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ইরান এবং আইভরি কোস্টের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার প্রতীক।
তিনি আরও বলেন: "আমরা ইরান এবং আইভরি কোস্টের মধ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক সম্প্রসারণের চেষ্টা করছি এবং দুই দেশের তরুণদের একে অপরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিচ্ছি।"
