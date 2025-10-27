নেতানিয়াহু; ট্রাম্প আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে না’, ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে বিশ্বজুড়ে আগ্রহের কমতি নেই। জাতিসংঘের কোনো ফোরামে ইসরায়েলের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিলে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র।
ভেটো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা অন্য যেকোনো উপায়ে ইসরায়েলের 'স্বার্থ রক্ষা' করে যুক্তরাষ্ট্র।
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। ইসরায়েলের কথায় কি যুক্তরাষ্ট্রের ওঠাবসা? নেতানিয়াহু কি ট্রাম্পকে নিয়ন্ত্রণ করেন?
তবে মজার বিষয় হল, সাম্প্রতিক সময়ে উল্টো কথা শোনা যাচ্ছে।
'ট্রাম্পের কথায়' গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই দিয়েছেন নেতানিয়াহু—এমন একটি আলাপ বেশ চালু হয়েছে। এমন কী, অদূর ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের ভূমিকা ও কৌশল কেমন হবে, সেটাও নাকি বলে দিচ্ছেন ট্রাম্প নিজেই। আর এসব আলাপেই চটেছে নেতানিয়াহু।
তার দাবি, ইসরায়েলের নিরাপত্তা নীতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের, তথা ট্রাম্পের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আজ জানিয়েছে, ইসরায়েল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইসরায়েলই নির্ধারণ করে তার নিরাপত্তা নীতি কি হবে এবং কোন কোন বিদেশি রাষ্ট্রে সঙ্গে তারা কাজ করবে।
নেতানিয়াহু বলে, 'আমরা কারো অনুমোদনের ধার ধারি না। আমরা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করি। আন্তর্জাতিক বাহিনীর বিষয়ে আমরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি। কারা গ্রহণযোগ্য নয় এবং কারা গ্রহণযোগ্য, সেটা আমরাই ঠিক করবো। এভাবেই আমরা কাজ করি এবং এভাবেই আমরা কাজ করে যাব।'
'অবশ্যই, এই প্রক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও গ্রহণযোগ্য এবং তাদের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এমনটাই বলেছেন', যোগ করেনি তিনি।
সম্প্রতি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলে, 'আমরা ইসরায়েলকে মিত্র হিসেবে পাশে চাই। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়গুলোতে মার্কিন স্বার্থ কমিয়ে আনতে চাই।'
নেতানিয়াহু বলে, 'গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা নজিরবিহীন মৈত্রী ও অংশীদারত্ব উপভোগ করেছি। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে পরিবর্তন এসেছে। সঙ্গে গোটা বিশ্বও বদলে যাচ্ছে।' 'আমরা আমেরিকার সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল নই।
