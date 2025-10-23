পৃথিবী কখনোই জানবে না তাদের সাথে কী কী ঘটেছিল?।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমান আফানার বর্ণনায়, গাজার নারীরা কেবল "স্থিতিস্থাপক" নন; তারা ক্ষতি, ভয় এবং ভারী দায়িত্বের এক অন্তহীন চক্রে আটকা পড়ে আছেন। তারা প্রতিদিন বোমা হামলা, খাদ্য ও পানির সংকট এবং নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য নিরাপত্তাহীনতার হুমকির মুখোমুখি হন, এই সবই তারা বেঁচে থাকার, অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করার এবং ভবিষ্যতের আশা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করার সময় করেন।
আফানা জোর দিয়ে বলেন যে গাজার নারীরা কী সহ্য করেছেন তার সত্য বিশ্বকে জানতে হবে এবং তাদের সমস্ত তিক্ততা এবং যন্ত্রণার গল্প বলতে হবে।
গাজায় বসবাসকারী একজন ফিলিস্তিনি অধ্যাপক এবং লেখিকা ইমান আফানা আল-আরাবি আল-জাদিদ পত্রিকা, দ্য নিউ আরব-এ একটি প্রবন্ধে এই অঞ্চলের নারীদের জীবনের একটি সৎ বিবরণ লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে কীভাবে বোমা হামলা, অবরোধ এবং সম্পদের ক্রমাগত অভাবের মধ্যে নারীরা বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে, "বীরত্ব"-এর বিশ্বব্যাপী ধারণার বাইরে জীবনযাপনের কঠোর বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যায়।
গাজায়, অনেক সত্য গোপন থাকে, এবং যা বলা হয় তা প্রায়শই গভীর ক্ষত লুকিয়ে রাখে। যেসব নারী কম কথা বলেন, কিন্তু গত দুই বছর ধরে ক্রমাগত কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তারা তাদের সমস্ত শক্তি বেঁচে থাকার জন্য নিয়োজিত করেছেন।
আফানা লিখেছেন: পৃথিবী যাকে "স্থিতিস্থাপকতা" বলে, তা আসলে একটি মুখোশ যা আমাদের অসহনীয় বাস্তবতা দেখতে বাধা দেয়। গাজার মহিলারা কখনও বলেননি যে তারা তাদের বোঝার চেয়ে শক্তিশালী; পৃথিবীই তাদের বীর বানিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, ধৈর্য তাদের জন্য পছন্দ নয়, বরং জীবনের একটি অনিবার্য ফাঁদ। গাজায় বেঁচে থাকা বীরত্ব নয়, বরং ব্যর্থতা, ক্ষতি এবং বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা একটি দৈনন্দিন রুটিন।
আফানা জোর দিয়ে বলেন যে তার জীবনের দুই বছর অস্থিরতা এবং হতাশার শূন্যতায় হারিয়ে গেছে, কেবল তার ক্যারিয়ারেই নয়, মা হওয়ার মতো সহজ স্বপ্নেও। তিনি প্রতিদিন বাসে যেসব নারীদের দেখেন তাদের কথা বলেন: কোলে শিশুদের নিয়ে মায়েদের, আগামীকাল জল পাবেন কিনা তা না জেনে দুধের বোতল বহনকারী মহিলারা এবং তাদের হারানো সন্তানদের ব্যাকপ্যাক বহনকারী মায়েরা।
