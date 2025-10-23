ইন্দোনেশিয়া ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়া জাকার্তায় ২০২৫ সালের বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ইসরায়েলি জিমন্যাস্টদের নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছে।
দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী এরিক তোহির বলেছেন যে এই পদক্ষেপটি জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ইন্দোনেশিয়ার ১৯৪৫ সালের সংবিধানকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে, যেখানে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়া ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব নীতির কারণে ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদদের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এর প্রতিক্রিয়ায়, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) ইন্দোনেশিয়ায় ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের বিষয়ে যেকোনো আলোচনা স্থগিত করেছে এবং আন্তর্জাতিক ফেডারেশনগুলিকে দেশে ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে।
তোহির সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর দিয়ে বলেছেন যে ইন্দোনেশিয়া যেকোনো আন্তর্জাতিক ইভেন্টে নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা এবং জনস্বার্থ বজায় রাখার নীতি মেনে চলে এবং সেই অনুযায়ী, ইসরায়েলি প্রতিনিধিদলকে প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে।
Your Comment