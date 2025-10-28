  1. Home
২৯ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:০৭
ইসরায়েলের টার্গেট এবার লেবাননের দিকে।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেও দেশটির দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবানন কর্তৃপক্ষ জানায়, টাইর প্রদেশের নাকৌরা এলাকায় এক গাড়িতে চালানো ‘ইসরায়েলি শত্রুর হামলায়’ একজন নিহত হয়েছেন। আরেকটি হামলা হয় পূর্বাঞ্চলীয় বায়ালবাক অঞ্চলের নবি শিত এলাকায়, যেখানে আরেকজনের মৃত্যু ঘটে।

পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, বায়ালবাক এলাকার আল-হাফির শহরে আরো এক হামলায় এক সিরীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং আরেকজন সিরীয় আহত হয়েছেন।

এদিকে ইসরায়েলের এই হামলায় বেশ নিন্দা প্রকাশ করছে নেটিজেনরা।

তবে, ইসরায়েল দাবি করেছে তারা হিজবুল্লাহর দুই সদস্যকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, যদিও এ সংক্রান্ত কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।

