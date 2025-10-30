  1. Home
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নামের অবমাননার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের প্রতিবাদ মিছিল।

৩০ অক্টোবর ২০২৫ - ২১:৩৪
পাকিস্তানি ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন গুলশান উর্দু কমিউনিটি ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে মুছাল্লা (নামাযের স্থান) থেকে ইমাম হুসেন (আ.)-এর নাম মুছে ফেলার প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানি ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন - গুলশান উর্দু কমিউনিটি ইউনিট - পবিত্র স্থানের অপবিত্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

গুলশান উর্দু কমিউনিটি ক্যাম্পাসে একটি ঘটনা ঘটে যেখানে নামাজ কক্ষের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয় এবং  ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র নাম মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এর প্রতিক্রিয়ায়, ইমামিয়া স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ করে এবং এই অপমানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

ইমামিয়া শাখা প্রশাসনের কাছে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত, এই অপমানের অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের অনুরোধ জানিয়েছে।

