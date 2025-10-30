যুদ্ধবিরতি মানছে না ইসরায়েল, গাজায় প্রাণঘাতী হামলা ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার উত্তরাঞ্চলে ফের প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
আল-শিফা হাসপাতালের বরাতে বলা হয়েছে, গাজার বেইতে লাহিয়া এলাকায় সন্ধ্যায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
তবে ইসরায়েল দাবি করেছে যে তারা এমন একটি জায়গায় হামলা চালিয়েছে যেখানে অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছিল এবং এটি তাদের সেনাদের জন্য ছিল হুমকিস্বরুপ।
গত ১০ অক্টোবর থেকে গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলায় ১০৪ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে, তারা হামাসের সিনিয়র যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে এবং এতে কয়েক ডজন হামাসের যোদ্ধা নিহত হয়েছে।
পরবর্তীতে ইসরায়েল জানায়, তারা যুদ্ধবিরতি আবার পর্যালোচনা করছে। অর্থাৎ হামলা ও প্রানঘাতীর পর যুদ্ধবিরতি ঘোষনা দেয়, আর যদি হামাস পাল্টা জবাব দেয় তবে সেটি হয়ে যায়-যুদ্ধ লংঘন ও চুক্তি বিরোধি।
