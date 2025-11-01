ইসরাইলে বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ডানপন্থী আর্থডক্স ইহুদিরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): টাইমস অফ ইসরাইলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘মিলিয়ন ম্যান প্রোটেস্ট’ নামে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ডানপন্থী আর্থডক্স ইহুদিরা। এ সময় তারা বাধ্যতামূলক সেনা নিয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।
সূত্রটি আরো জানিয়েছে, ইসরাইলের ডানপন্থী আর্থডক্স সম্প্রদায় সাধারণত নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। তারা এমন বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন না। কিন্তু এই বিক্ষোভ সমাবেশ ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এতে ডানপন্থী অর্থডক্সদের সকল সম্প্রদায়ের যৌথ উপস্থিতি দেখা গেছে। সেজন্য এটিকে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় গণসমাবেশগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে প্রায় দুই লাখ অর্থডক্স অংশগ্রহণ করেছে।
‘মিলিয়ন ম্যান প্রোটেস্ট’ নামে এই বিশাল সমাবেশে পুলিশের সাথে সঙ্ঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশ বাহিনী সাংবাদিকদের ওপরও হামলা করে।
সূত্রটি জানিয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে ২০ বছর বয়সী এক তরুণ পড়ে মারা যান। পুলিশ ঘটনাটি আত্মহত্যা কিনা তা তদন্ত করছে। হিব্রু গণমাধ্যমে নিহতের নাম মেনাখেম মেনডেল লিটজম্যান হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
Your Comment