গাজার ধ্বংসস্তূপের নিচে হাজার হাজার শহীদ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী সরকারের চলমান অপরাধের পর, এই অঞ্চলের হাজার হাজার নাগরিক শহীদদের মৃতদেহ এবং তাদের পরিবারের অবস্থা নিয়ে তাদের বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন।
ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি বন্দীদের মৃতদেহের প্রতি দখলদারদের প্রতি বিশ্বব্যাপী পক্ষপাতিত্বেরও প্রতিবাদ করেন এবং তাদের শিকারদের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দাবি করেন।
ইসরায়েলের গণহত্যার দুই বছর পর, শত শত শহীদের মৃতদেহ রাস্তাঘাট এবং জনসাধারণের চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এবং আরও হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। সরঞ্জামের অভাব এবং দুর্বল সুযোগ-সুবিধার কারণে পরিবারগুলি তাদের মৃতদেহ কবর থেকে তুলতে পারছে না।
গাজা উপত্যকার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল ঘোষণা করেছেন যে যুদ্ধের শুরু থেকেই সংস্থাটি সতর্ক রয়েছে এবং নাগরিকদের পরিষেবা প্রদান করে এবং তাদের জীবন বাঁচায় চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে আসছে। তিনি বলেন যে এই ঘটনায় সংগঠনের ৫০০ কর্মী আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৪০ জন শহীদ এবং ৩৫০ জন আহত হয়েছেন।
আল-আখবারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বাসাল জোর দিয়ে বলেন যে ইসরায়েলি দখলদাররা বেসামরিক নাগরিক এবং মানবিক পরিষেবা প্রদানকারীদের সুরক্ষা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। তিনি বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রায় ৯০ শতাংশ বস্তুগত ক্ষতির অনুমান করেছেন।
বাসাল প্রকাশ করেছেন যে গাজা উপত্যকা জুড়ে প্রায় ১৫,০০০ শহীদের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যার মধ্যে ১০,০০০ ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। তিনি বলেন যে মৃতদেহগুলি উত্তোলনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু পুনরায় শত্রুতা শুরু হওয়ার ফলে এটি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।
বাসাল "নাগরিক প্রতিরক্ষা"-এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রবেশের ক্ষেত্রে দখলদার বাহিনীর সহযোগিতার অভাবের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও সরঞ্জাম গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেনি।
বাসাল যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতাকারী এবং জামিনদারদের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার এবং মানবিক প্রোটোকল বাস্তবায়নের জন্য দখলদারদের উপর চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মানবিক কাজ সম্পাদন এবং শহীদদের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের আগমনের আহ্বান জানিয়েছেন।
অবশেষে, হাজার হাজার গাজাবাসী ইসরায়েলের অপরাধ এবং শহীদদের মৃতদেহের অবস্থার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদাসীনতার বিরোধিতা প্রকাশ করে তাদের প্রিয়জনদের দেহাবশেষ তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। দুই বছর আগের ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০,০০০ এরও বেশি শহীদ চাপা পড়ে আছেন এবং এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
