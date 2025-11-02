লেবাননের রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইহুদিবাদী সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়াদফুলের সাথে এক বৈঠকে লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থার উপর যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
আউন জোর দিয়ে বলেন: "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই ইসরায়েলকে (শাসন) যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলতে এবং বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে যাতে লেবাননের সেনাবাহিনী দক্ষিণে অবস্থান করতে পারে এবং দেশের সমগ্র ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।"
Your Comment