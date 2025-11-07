হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন আগা মিরি: বর্তমান যুগ (ইমাম মাহদীর আ.ফা. অদৃশ্যকাল) হলো চরম ফিতনার যুগ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের বক্তা ফিতনাসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে সর্বোচ্চ নেতার প্রতি আনুগত্যকে বিবেচনা করেন।"
তিনি আরও বলেন: "ইমাম মাহদীর (আ.ফা.)-এর অদৃশ্যকালের সময়ে পরীক্ষাগুলি বৈচিত্র্যময় এবং আমরা যতই তাঁর আবির্ভাবের নিকটতম হব, পরিস্থিতি তই তীব্রতর হবে।
প্রকৃত মুমিনরা পরিস্থিতিকে পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য প্রতিকূলতাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন সোনা আগুন দ্বারা পরিশোধিত হয়, তেমনি প্রকৃত মুমিনর ও ইমাম মাহদীর অপেক্ষাকারীরা দুর্যোগ দ্বারা পরিশোধিত হয়।"
হযরত মাসুমাহ (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের বক্তা উপসংহারে বলেন: "একটি জাগ্রত সমাজ হল এমন একটি সমাজ যা বর্তমান যুগে-ইমাম মাহদীর আ.ফা.-এর অদৃশ্যকালের সময়ে- তাঁর প্রতিনিধি, যুগের নেতা, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ নেতার আদেশ মেনে চলে।"
