বেলজিয়াম ইসরায়েলি অস্ত্রের চালান আটকে রেখেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেলজিয়ামের দক্ষিণাঞ্চলীয় ওয়ালোনিয়ায় প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার এই অস্ত্রের চালানটি আটকে রেখেছে।
এই চালানে রয়েছে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সংশ্লিষ্ট যন্ত্র এবং অ্যান্টেনা।
গত ৯ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিমানবন্দর থেকে এই কার্গো বিমানটি বেলজিয়ামের ওয়ালোনিয়ার লেইজ বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়। সেখানে যাত্রা-বিরতির পর বিমানটি ইসরায়েলের বাণিজ্যিক রাজধানী তেল আবিবে যাওয়ার কথা ছিল।
এদিকে, সুইস সংবাদমাধ্যম হেইদি নিউজ ৭ অক্টোবর এই অস্ত্র চালান সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরই বেলজিয়ামের ওয়ালোনিয়ায় প্রাদেশিক সরকার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ওই প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করার পরই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ওই কার্গো বিমানটি আটকে দেয়।
ওয়ালোনিয়া প্রদেশের কর্মকর্তারা বেলগা নিউজকে জানিয়েছেন, তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে কার্গোতে থাকা যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।
প্রাদেশিক সরকার উল্লিখিত সামরিক সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় রপ্তানি লাইসেন্স এবং ট্রানজিট অনুমতি প্রদর্শন করতে বিমানটির চালক ও ক্রুদের সুইজারল্যান্ড সরকারকে নথি জমা দিতে বলেছিল, কিন্তু তারা সেসব নথি দেখাতে ব্যর্থ হন, ফলে বিমানটি এখনও লেইজ বিমানবন্দরে আটক রয়েছে।
বেলজিয়ামের ওয়ালোনিয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অ্যাড্রিয়েন ডলিমন্ট বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের চলমান অস্থির পরিস্থিতি এবং ইসরায়েলে অস্ত্রের চালান পাঠানোর বিষয়ে আমাদের অবস্থান খুবই সতর্ক।’
