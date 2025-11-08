https://bn.abna24.com/xjS2r৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:১০ News ID 1747948 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি। ৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:১০ News ID: 1747948 হযরত সিদ্দিকা তাহিরা মা ফাতেমা (সা.আ.) শাহাদত বার্ষিকিতে ডেনিশ শিয়ারা শাবাবুল হুজ্জাত প্রতিনিধিদলের সাথে যোগ দিয়ে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। Tags ডেনমার্ক হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) শাহাদাত বার্ষিকী ডেনিশ শিয়া শাবাবুল হুজ্জাত
