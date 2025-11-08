  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:১০
News ID: 1747948
ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

হযরত সিদ্দিকা তাহিরা মা ফাতেমা (সা.আ.) শাহাদত বার্ষিকিতে ডেনিশ শিয়ারা শাবাবুল হুজ্জাত প্রতিনিধিদলের সাথে যোগ দিয়ে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

ডেনমার্কের শিয়ারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠান করে+ছবি।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha